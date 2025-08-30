UEFA açıkladı: Trabzonspor 2. turdan katılacak
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’ne 2. turdan Galatasaray ise doğrudan katılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
2. tur için kura çekimi 1 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Trabzonspor’un muhtemel rakipleri şu şekilde:
Aston Villa, Fiorentina, Real Betis, Köln, Nantes, AZ Alkmaar, Porto, Genk, PAOK, Dynamo Kyiv, Crvena Zvezda, Legia Warszawa, Basel, Austria Wien, Midtjylland, Maccabi Haifa
İLK MAÇ 22 EKİM'DE
Trabzonspor, 2. turdaki ilk maçına 22 Ekim’de, rövanş ise 5 Kasım’da çıkacak.
DOĞRUDAN KATILANLAR
UEFA Gençlik Ligi’ne doğrudan katılacak isimler ise şu şekilde:
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal, Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco, PSV Eindhoven, Ajax, Sporting CP, Benfica, Union SG, Club Brugge, Galatasaray, Slavia Praha, Bodø/Glimt, Olympiacos, Copenhagen, Pafos, Qarabağ, Kairat Almaty.