Tuz Gölü'nde zorlu yarış: TransAnatolia'da en uzun etap

30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia’nın ikinci gününde yaşanan ölümlü kaza sonrası yarışın üçüncü günü iptal edildi. Dördüncü günde devam edilen yarışın en zorlu parkurlarından olan Tuz Gölü etabında yarışmacılar navigasyon becerilerini sergiledi.

Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia 30 Ağustos Cumartesi günü seremonik start ile Bursa’da başladı. 31 Ağustos Pazar günü Buttim Fuar alanından start alan 107 km’lik Uludağ-Domaniç etabının ardından, 64 km’lik Kütahya Sabuncınar etabı sonunda yarışmacılar günü kamp alanında noktaladı. Yarışın ikinci gününde elim bir kaza meydana geldi, birinci etabın 47.km’sinde aracıyla yoldan çıkan ATV yarışçısı Hasan Yatgın hayatını kaybetti. Bu nedenle yarışın üçüncü gününde yas ilan edilerek, etaplar iptal edildi.

Yarışın dördüncü gününde Haymana’dan start alan yarışmacılar, günün 165 km’lik en uzun etabı olan Tuz Gölü’nde zorlu bir sürüş mücadelesi verdiler. Tuz Gölü’nün gevşek ve kuma benzer zemininde navigasyon becerilerinin sınırlarını zorlayan yarışmacılar günü Kapadokya’nın büyülü atmosferindeki eşsiz manzarada kurulan kamp alanında noktaladı.

Zorlu yarışın dördüncü gün sonuçları ise şu şekilde ;

Castrol Power 1 Motosiklet sınıfında; Türk yarışmacı Murat Yazıcı 2 saat 58 dakika 9 saniye ile birinci, İtalyan Livio Metelli 3 saat 6 dakika 55 saniye ile ikinci olurken İtalyan Maikol Reboldi yarışı 3 saat 16 dakika 49 saniye ile günü üçüncü noktaladı.

Otomobil sınıfında;

Bu yıl yoğun bir rekabetin yaşandığı SSV kategorisinde; İngiliz Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 2 saat, 50 dakika, 39 saniye ile birinci, Hollandalı Lurens Maijer & Robbert Visser iklisi 3 saat 18 dakika 46 saniye ile ikinci, Romanyalı Marian Andreev & Marius Aurelian Pop ekibi 3 saat 22 dakika 12 saniye ile günü üçüncü noktaladı.

Otomobil kategorisinde; Mitsubishi L200 ile Türkiye’den yarışa katılan Hüseyin Kurt & Özaydın Dilek ikilisi 3 saat 38 dakika 58 saniye ile birinci olurken, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Mitat Diker ve Erdal Oral 4 saat, 15 dakika, 42 saniye ile ikinci, Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim & Onur Sırımoğlu ekibi 4 saat 23 dakika 10 saniye ile günü üçüncü noktaladı.

Kamyon kategorisinde; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi günü 5 saat 57 dakika 30 saniye ile günü tamamladı.

Raid sınıfında Toyota Land Cruiser ile yarışan Bahar & Gerçek Sunman ikilisi en hatasız sürüş ile günü birinci tamamladı.

15. kez düzenlenen yarışta Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, İrlanda ve Hollanda’dan gelen yarışmacılar zorlu rotalarda hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarının sınırlarını zorluyor.

TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.

TransAnatolia; T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşiyor.