Türkiye Macaristan'ı salladı: Toplam 9 madalya kazandı

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli takım, elde ettiği sonuçla takım halinde birinci oldu.

TÜRKİYE'DEN TOPLAM 9 MADALYA

Şampiyonanın son gününde 5 kategoride yapılan müsabakalar sonucu kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo) ile Nilay Yaren Çam (54 kilo), erkeklerde ise Emrah Yaşar (90 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada kadınlarda Hikmetgül Türkmen (+80 kilo), erkeklerde de Mehmethan Çınar (60 kilo) gümüş madalya kazandı. Kadınlarda Dilara Sak (70 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo) ve Berfin Polat (60 kilo) ile erkeklerde Bedirhan Kalkan (85 kilo) bronz madalyanın sahabi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuların performanslarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası’nda milli takımımızın takım halinde birinciliği elde etmesi, yalnızca bir sportif başarı değil, sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli bir emeğin somut karşılığıdır." dedi.

Hekimoğlu, sporcuların yalnızca rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ettiklerine değinerek şunları kaydetti: