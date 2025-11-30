Türkiye Macaristan'ı salladı: Toplam 9 madalya kazandı

Türkiye Macaristan'ı salladı: Toplam 9 madalya kazandı
Yayınlanma:
23 yaş altı kadın ve erkek milli boksörler, Macaristan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli takım, elde ettiği sonuçla takım halinde birinci oldu.

TÜRKİYE'DEN TOPLAM 9 MADALYA

Şampiyonanın son gününde 5 kategoride yapılan müsabakalar sonucu kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo) ile Nilay Yaren Çam (54 kilo), erkeklerde ise Emrah Yaşar (90 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada kadınlarda Hikmetgül Türkmen (+80 kilo), erkeklerde de Mehmethan Çınar (60 kilo) gümüş madalya kazandı. Kadınlarda Dilara Sak (70 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo) ve Berfin Polat (60 kilo) ile erkeklerde Bedirhan Kalkan (85 kilo) bronz madalyanın sahabi oldu.

MLS'te finalin adı belli olduMLS'te finalin adı belli oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuların performanslarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası’nda milli takımımızın takım halinde birinciliği elde etmesi, yalnızca bir sportif başarı değil, sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli bir emeğin somut karşılığıdır." dedi.

Hekimoğlu, sporcuların yalnızca rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ettiklerine değinerek şunları kaydetti:

"Sporcularımız göğsümüzü kabartan bir performans ortaya koymuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi, idarecilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa’nın zirvesine taşıyan bu genç sporcularımız, Türk boksunun geleceğinin ne denli parlak olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bizler federasyon olarak onların her zaman yanında olmaya, uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, bu güçlü çıkışı dünya şampiyonalarına ve olimpiyat oyunlarına taşımak ve Türk boksunu kalıcı şekilde zirvede tutmaktır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Spor
Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor: İşte yeni takımı
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor: İşte yeni takımı
Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı
Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı