MLS'te finalin adı belli oldu

Yayınlanma:
MLS play-off'larında Lionel Messi'nin ter döktüğü Inter Miami ile Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps, finalde karşı karşıya gelecek.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off'larında Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Thomas Müller'i kadrosunda bulunduran Vancouver Whitecaps, finale yükseldi.

INTER MIAMI RAHAT KAZANDI

MLS'te oynanan iki maçla konferans finalleri sona erdi. Doğu Konferansı finalinde Inter Miami, New York City'yi Tadeo Allende (3), Mateo Silvetti ve Telasco Segovia'nın attığı gollerle 5-1 yendi.

Batı Konferansı finalinde ise Vancouver Whitecaps, San Diego'yu Brian White (2) ve Pablo Sisniega'nın (kendi kalesine) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

İŞTE MLS'TE FİNALİN ADI

Bu sonuçların ardından konferanslarında şampiyonluğa ulaşan Inter Miami ve Vancouver Whitecaps finale kaldı.

İki takımın da ilk kez boy göstereceği MLS Kupası'nda final maçı, 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Final karşılaşması, normal sezonda daha fazla puan toplayan Inter Miami'nin sahası Chase Stadı'nda oynanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

