Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan Sebastian Berwick: Takımım olmasaydı bunu yapamazdım

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2026) şampiyon olarak tamamlayan Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick, sezonun ilk yarısını takım adına büyük bir başarıyla kapattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ankara etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Berwick, bu yıl Umman'daki yarışlarla önemli bir çıkış yakaladığını kaydederek, "Orada bir Pro yarışında podyumu kıl payı kaçırıp dördüncü olmuştum. Sonrasında Milano-Torino'da çok büyük bisikletçilerle yarıştım. Buraya gelip sezonun ilk yarısını takım için böylesine büyük bir başarıyla bitirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLMASAYDI BUNU YAPAMAZDIM"

Türkiye'ye geldiğinde bacaklarının bu kadar iyi olmasına şaşırdığını anlatan Berwick, "Son iki etapta liderliği korumak kolay olmadı. Bugün gerçekten zordu. Takımım olmasaydı bunu yapamazdım. Sanırım bunu başarabilecek en iyi takıma sahiptim ve inanılmazlardı. Her şeyi kontrol ettikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR GÜVEN VERİYOR"

Sebastian Berwick, Türkiye Turu'nu kazanan ilk Avustralyalı olmasının da kendisi için ayrı anlam taşıdığını vurgulayarak, "Elde ettiğim başarı kariyerimin bu noktası için çok önemli. Sezonun geri kalanı ve gelecek yarışlar için bana büyük bir güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.