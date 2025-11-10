Türkiye 5 günde 148 madalya kazandı: 80'i altın

Türkiye 5 günde 148 madalya kazandı: 80'i altın
Yayınlanma:
2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run ve Para Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası'nda sporcularımız tarih yazdılar! Ay Yıldızlılar tam 148 madalya kazandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run ve Para Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası sona erdi. Türkiye bu organizasyonda, 80 altın, 37 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplamda 148 madalya kazandı.

Alanya’nın ev sahipliğinde 5–9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run ve Para Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası’nda 20 ülkeden yaklaşık 640 sporcu mücadele etti.

5 GÜNDE 148 MADALYA

5 gün süren şampiyona sonunda milliler, 80 altın, 37 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplamda 148 madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı.

turkiye.jpeg
Türkiye 148 madalya kazandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, elde edilen başarının Türk modern pentatlonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Alanya’da modern pentatlon adına tarihi bir başarıya tanıklık ettik. “Beş gün boyunca sergilenen performans, sporcularımızın disiplinini, kararlılığını ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koydu. Toplamda 148 madalya kazanmak yalnızca sayısal bir rekor değil, modern pentatlonun Türkiye’de artık dünya standartlarında bir seviyeye ulaştığının en net kanıtıdır.

İDDİALI SÖZLER

Bu şampiyonada elde edilen başarıların arkasında, sporcularımızın özverili çalışmaları, antrenörlerimizin titiz hazırlıkları ve tüm teknik ekibimizin fedakarlıkları var. Ev sahibi olarak organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarıları sürdürülebilir hale getirmek için çalışmaya, üretmeye ve modern pentatlonu ülkemizde daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Spor
Son dakika | Bahis soruşturmasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi
Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolculara çok enteresan "Gece taksisi" sorusu
Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolculara çok enteresan "Gece taksisi" sorusu
İlelebet Mustafa Kemal Atatürk
İlelebet Mustafa Kemal Atatürk