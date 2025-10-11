Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Bolivya - Ürdün hazırlık maçında yaşanan bir pozisyon, karşılaşmanın önüne geçti.

Bolivya’nın 1 - 0 galip geldiği mücadelede, Göztepe forması giyen Ürdünlü futbolcu Ibrahim Sabra’nın sakatlandığı an ve hakem Mehmet Türkmen’in skandal 'devam' kararı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hakemlere en tepeden gözdağı: Hata yapan cezalandırılır

ACILAR İÇİNDE İNLEDİ

Maçın 16. dakikasında Bolivya savunmasının müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalan Sabra, acılar içinde kıvranırken takım arkadaşları penaltı beklentisiyle hakeme yöneldi.

Ancak Süper Lig hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Pozisyon sonrası uzun süre yerden kalkamayan Sabra’ya sağlık ekipleri müdahale etti.

SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Kısa süreli tedavinin ardından sahaya dönüp kendini deneyen Sabra, ağrılara dayanamayınca yeniden yere yattı ve oyuna devam edemedi.

Ürdünlü oyuncu sahayı sekerek terk etti. Göztepe cephesi, oyuncunun durumunu yakından takip ederken Mehmet Türkmen'in kararı tüm futbolseverleri isyan ettirdi.

İŞTE O POZİSYON:

ÜRDÜN'DE MEHMET TÜRKMEN İSYANI

Mehmet Türkmen’in penaltı vermemesi, futbolseverler arasında büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada pozisyonun net penaltı olduğu yönünde yorumlar yapılırken, hakem kararına sert eleştiriler yöneltildi. Ürdün taraftarları tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Ürdün basını da Mehmet Türkmen'e ağır eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, "Hazırlık maçında bile olsa oyuncu sağlığı ve adalet öncelikli olmalı" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

SABRA'NIN DURUMU KRİTİK

Göztepe’nin Ürdünlü oyuncusunun sakatlık durumu henüz netlik kazanmazken, kulüp sağlık ekibinin detaylı kontroller sonrası açıklama yapması bekleniyor. Sabra’nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR sonucu belli olacak. Ancak ilk açıklamada yetenekli futbolcunun durumunun kritik olduğu ifade edildi.