Hakemlere en tepeden gözdağı: Hata yapan cezalandırılır
Eleştirilerin odağındaki isim Ferhat Gündoğdu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstifası istenen MHK Başkanı hakemlere gözdağı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen "Bir Spor Yöneticisinin Meslek Serüveni" başlıklı söyleşide Türk futbolunun en tartışmalı konularından biri olan hakemlik sistemi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladıTFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı

ÖNCE TÜRK HAKEMLERE SAHİP ÇIKTI

Gündoğdu, Süper Lig’de görev yapan hakemlerin sistemi başarıyla temsil ettiğini vurgularken, yeni hakemlerin yetiştirilmesinde yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Yeni hakemler yetiştirmek, ülkeye kazandırmak KKTC’de olduğu gibi Türkiye’de de zor.
Aday hakemler kendi başvuruyor, sosyal hakları yok ve meslek olarak sürdürülebilir değil.
Keşke olsa.

Bu sözleriyle Gündoğdu, hakemliğin profesyonel bir meslek olarak kurumsallaşması gerektiğine işaret etti.

ferhat.webp
Gündoğdu: Hata yapan hakem cezalandırılır

SONRA GÖZDAĞI VERDİ!

Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen “VAR sistemine yabancı hakem” önerilerine de değinen Gündoğdu, bu taleplerin temelinde yerli hakemlere duyulan güven eksikliğinin yattığını belirtti. Gündoğdu hata yapan hakemlerin de cezalandırılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

VAR sisteminde yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor.
Bizler kendi insanımıza güvenmeliyiz.
Hata yapan cezalandırılır.
Bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz.

Gündoğdu, mevcut hakemlerin değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, sistemin gelişmesi için yapıcı bir yaklaşım çağrısında bulundu ve "Bu nedenle iyi hakemlerimizin kıymetini bilmeliyiz, onlara güvenmeliyiz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

