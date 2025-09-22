Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlık koltuğu el değiştirdi. Yaklaşık 7 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüren Ali Koç’un dönemi resmen kapandı. Bu süreçte yalnızca tek kupa kazanılabildi ve Koç’un performansı camia içinde sıkça tartışıldı. Genel kurula katılan 24 bin 800 üye oy kullandı. 50 sandıkta yapılan sayımın ardından Sadettin Saran, rakibi Ali Koç’u geride bırakarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.

Ali Koç, 2018’de yapılan olağan genel kurulda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım’a karşı aday olmuş, üyelerin yüzde 77’sine denk gelen 16 bin 92 oyla Fenerbahçe tarihine kulübün 33. başkanı olarak geçmişti. Ancak bu uzun dönemde hem sportif sonuçlar hem de yönetim politikaları sık sık eleştirilerin hedefi oldu.

12 FARKLİ TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Başkanlığı süresince tam 12 teknik direktör ile çalışan Koç, göreve geldikten yalnızca 15 gün sonra Aykut Kocaman’la yollarını ayırdı. İlk tercihi Hollandalı Phillip Cocu oldu, fakat Cocu yalnızca 3 ay görevde kalabildi. Sonrasında gelen 11 farklı teknik adamdan sadece Jorge Jesus kupa sevinci yaşatabildi.

Ali Koç döneminde görev yapan teknik direktörler

Phillip Cocu: 15 maç (3G, 5B, 7M)

Erwin Koeman: 9 maç (3G, 3B, 3M)

Ersun Yanal: 56 maç (27G, 15B, 14M)

Zeki Murat Göle: 6 maç (2G, 2B, 2M)

Tahir Karapınar: 9 maç (4G, 1B, 4M)

Erol Bulut: 34 maç (21G, 5B, 8M)

Emre Belözoğlu: 10 maç (7G, 2B, 1M)

Vitor Pereira: 25 maç (11G, 7B, 7M)

Jorge Jesus: 53 maç (36G, 10B, 7M)

İsmail Kartal: 79 maç (56G, 12B, 11M)

Jose Mourinho: 62 maç (37G, 14B, 11M)

Domenico Tedesco: 3 maç (1G, 2B)

241 TRANSFER YAPTI

Transfermarkt verilerine göre sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde tam 241 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu süreçte kasadan çıkan para 346,9 milyon euro olurken, oyuncu satışlarından 225,8 milyon euro gelir elde edildi. Böylece kulübün net transfer harcaması 121 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

En yüksek bonservis ödediği oyuncu 22.5 milyon Euro ile Kerem Aktürkoğlu oldu. En yüksek oyuncu satışı ise genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton’a yaklaşık 30 milyon euroya transfer olması kayıtlara geçti.

BAŞARILAR SAHADA DEĞİL, KASADA OLDU



Futbol takımında milyon euroluk yatırımlara rağmen Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Süper Lig şampiyonluğu kazanamadı. Sarı-lacivertliler özellikle son sezonlarda Galatasaray’la kıyasıya yarışsa da ipi göğüsleyemedi. Avrupa arenasında da beklentilerin altında kalan takım, taraftarın özlediği zaferleri getiremedi. Ali Koç döneminde Fenerbahçe sadece bir Türkiye Kupası kazanabildi.

Buna karşın yönetim, yüksek profilli sponsorluk anlaşmaları ve oyuncu satışlarıyla kulübün gelirlerini artırdı. Basketbol şubesinde ise Fenerbahçe Beko, Avrupa’da bir şampiyonluk elde etti.

KADIKÖY SERİLERİ BİTTİ

Ali Koç’un başkanlığında Fenerbahçe, Kadıköy’deki derbi üstünlüğünü koruyamadı. 2020 yılında iç sahada Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında alınan yenilgiler, taraftarların tepkisini topladı ve Koç dönemi bu başarısızlıklarla anılmaya başlandı.

ALİ KOÇ’UN 7 YILLIK DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe, Koç döneminde Galatasaray ile toplam 13 derbi maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı; 19 gol yedi, 11 gol kaydetti ve bir maç hükmen mağlup sayıldı.

Beşiktaş karşısında performansı ise 14 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet; 21 gol atarken 23 gol yedi.



Trabzonspor karşısında ise 17 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet; 28 gol atıp 27 gol yedi.

DOĞUM GÜNÜNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, ligden çekilme dahil çeşitli önlemleri görüşmek üzere düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurulu 2 Nisan’da yapılmıştı.. İlginç bir tesadüf olarak, bu tarih aynı zamanda Ali Koç’un doğum günü olması gündem olmuştu.

SÜPER KUPA KRİZİ

2024 yılında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali, Ali Koç dönemi için tartışmalı bir an olarak kayıtlara geçti. Koç’un talimatıyla Fenerbahçe A takımı sahaya çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan erteleme ve yabancı hakem talebi reddedilince, sarı-lacivertliler maça U19 takımıyla başladı.

Maçın 2. dakikasında Galatasaray’ın golü gelmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekildi ve Süper Kupa finali tarihe alışılmadık bir şekilde geçti. Bu olay, camiada ve medyada büyük tartışmalara yol açtı.

ALİ KOÇ TRİBÜNDEN ATLADI

Galatasaray karşısında kendi evinde derbiyi kaybeden ve 21 yıllık geleneği sona eren Fenerbahçe’de maç sonunda sıkıntılar yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un protokol tribününden atlayıp taraftarlarla karşı karşıya gelmesi maçın önüne geçti.