TRT'nin şifresiz canlı yayınlayacağı maçlar belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde oynanacak maçların programını duyurdu. Hangi maçların TRT'den canlı ve şifresiz yayınlanacağı da belli oldu. Program şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

7 Şubat 2026

14:00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank - TVF Voleybol TV)

14:00 Zeren Spor-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart - TVF Voleybol TV)

15:00 Fenerbahçe Medicana-Aydın BBSK (Burhan Felek Vestel - TVF Voleybol TV)

Harikasınız kızlar: Avrupa'yı salladık tarihi bir daha yazdık

15:30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk - TRT Spor Yıldız)

16:00 Bahçelievler Bld.-Kuzeyboru (Hasan Doğan - TVF Voleybol TV)

18:00 Nilüfer Bld. Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü - TVF Voleybol TV)

19:00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel - TRT Spor Yıldız)

SMS GRUP EFELER LİGİ

07 Şubat 2026

14:00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. – Galatasaray HDI Sigorta (TVF Voleybol TV)

08.02.2026

14:00 Spor Toto – Bursa BBSK (TVF Voleybol TV)

15:00 Gebze Bld. – İstanbul Gençlik (TRT Spor Yıldız)

16:00 Gaziantep Gençlik Spor – Halkbank (TVF Voleybol TV)

16:30 İBB - Altekma (TVF Voleybol TV)

19:00 Fenerbahçe Medicana – On Hotels Alanya Bld. (TRT Spor Yıldız)