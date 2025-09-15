TRT'de Icardi'ye sert sözler: Galatasaray 10 kişi oynuyor

Süper Lig’de 5’te 5 yaparak sezona mükemmel bir başlangıç yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Sarı - Kırmızılıların Eyüpspor karşısındaki performansını değerlendirirken özellikle Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz’a dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

Çilingiroğlu, Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin fiziksel durumunu eleştirerek, “Sahada zaten 100 kiloya yakın bir Icardi var ve maç boyu yürüyor. Icardi, Galatasaray’ı sahada 10 kişi bırakıyor” dedi. Golcülüğüne ve kalitesine saygı duyduğunu belirten yorumcu, “Ama kendine bakmıyor” diyerek Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ve Liverpool gibi rakipler karşısında bu form durumunun sorun yaratacağını vurguladı.

BARIŞ ALPERE ÖVGÜ

Genç yıldız Barış Alper Yılmaz’a ise övgüler yağdıran Çilingiroğlu, “Barış Alper oyuna girene kadar takım uyuyordu. Atletizm ve agresiflik onda var. Galatasaray’da böyle başka bir oyuncu yok” ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki büyük takımlarda Barış Alper gibi birkaç oyuncu bulunduğunu belirten yorumcu, bu tarz hırslı ve inançlı futbolcuların her zaman gerekli olduğunu söyledi.

"HAZIR DEĞİL"

Galatasaray’ın yeni transferleri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane hakkında da dikkat çeken yorumlarda bulunan Çilingiroğlu, “Bu takım Şampiyonlar Ligi’ne hazır değil. Yedeklerde skoru değiştirecek isim yok. Geçen sezon da aynı hatayı yaptılar” diyerek kadro derinliğine dair endişelerini dile getirdi.