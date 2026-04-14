TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz yayınlanacak

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Galatasaray MCT Technic ve Tenerife arasında oynanacak karşılaşma, şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK

Tenerife - Galatasaray MCT Technic mücadelesi, TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

SERİDE 1-1'LİK EŞİTLİK VAR

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup oldu. Sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanan Galatasaray MCT Technic, seride durumu 1-1 yaptı.
Seride yarın ikinci galibiyetine ulaşacak takım, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etme hakkı kazanacak. Bu eşleşmede Dörtlü Final biletini alacak ekip, yarı finalde Litvanya'nın Rytas ekibine rakip olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

