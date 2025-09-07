TransAnatolia Rallisi 2 bin 190 kilometrenin ardından sona erdi

TransAnatolia Rallisi 2 bin 190 kilometrenin ardından sona erdi
Yayınlanma:
Bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia rallisi sona erdi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirilen TransAnatolia’ya 8 farklı ülkeden 98 sporcu katıldı.

17 İLİN SINIRLARINDAN GEÇTİ

Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, quad ve kamyon kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular hem zamana karşı yarıştı hem de navigasyonla mücadele etti. 17 ilin sınırlarından geçen yarış rotası, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaştı.

HASAN YATGIN HAYATINI KAYBETTİ

Organizasyonun ilk etabında, 31 Ağustos’ta ATV sporcusu Hasan Yatgın yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Bu nedenle yarışa bir gün ara verildi. 2 Eylül’de yeniden başlayan mücadelede 5 Eylül’de İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle kaza yaparak kaburgasını çatlatırken, aynı gün İtalyan ekip Federico Butto & Emiliano Tinaburri’nin SSV aracı yandı. Sporcuların hızla araçtan kurtulduğu olayda sağlık durumlarının iyi olduğu, yangına anında müdahale edildiği açıklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Ali Koç Mourinho'yu neden kovduğunu ilk kez açıkladı
Ali Koç Mourinho'yu neden kovduğunu ilk kez açıkladı
12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu: Galatasaray özel uçak yolluyor
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu: Galatasaray özel uçak yolluyor