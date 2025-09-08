Trabzonspor'un yeni transferinin geleceği gün belli oldu: Fenerbahçe detayı

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olması sonrası oluşan boşluğu Andre Onana ile dolduruyor.

Bordo-mavililer, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın kiralık transferi konusunda kulübü Manchester United ile anlaşma sağladı.

Andre Onana Trabzonspor için geliyor

GELECEĞİ GÜN BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Andre Onana, perşembe günü ailesiyle beraber Trabzon'a gelecek.

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞECEK

29 yaşındaki kaleci, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe maçında sahada olabilecek.

Trabzonspor, Manchester United'a bonservis bedeli ödemeyecek ve yapılan anlaşmaya göre sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana'nın İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Andre Onana, Manchester United ile bu sezon sadece 1 maça çıktı.