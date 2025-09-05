Trabzonspor'da Nwakaeme kararı verildi

Trabzonspor'da Nwakaeme kararı verildi
Yayınlanma:
Uzun süredir belirsizliği koruyan Nwakaeme konusunda Trabzonspor yönetiminden karar çıktı.

Trabzonspor’da yabancı oyuncu kontenjanındaki doluluk, yönetimi radikal bir hamleye yöneltti.
Bordo - Mavili ekip, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesini geçici olarak askıya alma kararı aldı.

SINIRA TAKILDI

Kulübe yakın kaynaklara göre, Nwakaeme’nin uzun süreli sakatlığı hem kadro mühendisliğini hem de transfer planlamasını etkiledi. Süper Lig’de Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği yabancı oyuncu sınırına takılmamak için bu yöntem zorunlu hale geldi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda alınan karar, hem oyuncunun sağlığı hem de takımın ihtiyaçları açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

YÖNTEM BULUNDU

Trabzonspor yönetimi, “geçici dondurma” prosedürüyle Nwakaeme’nin kontratını askıya alarak kadroda yeni bir yabancı oyuncuya yer açmayı planlıyor. Bu hamleyle birlikte transfer alanı genişleyecek ve aktif katkı sağlayabilecek bir isimle anlaşma zemini oluşacak. Oyuncunun iyileşme sürecinin ardından sözleşmesi yeniden aktif hale getirilecek.

Bu karar, Trabzonspor’un sezon içindeki esnekliğini artırırken, kulübün yabancı kontenjanını daha verimli kullanmasına olanak tanıyacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Spor
Türkiye İspanya maçı neden Konya'da oynanacak?
Türkiye İspanya maçı neden Konya'da oynanacak?
Lucescu: Şu anda konuşamam
Lucescu: Şu anda konuşamam
Arda Güler'in yaptığı numarayı İspanyollar ortaya çıkardı
Arda Güler'in yaptığı numarayı İspanyollar ortaya çıkardı