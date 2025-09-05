Trabzonspor'da Nwakaeme kararı verildi

Trabzonspor’da yabancı oyuncu kontenjanındaki doluluk, yönetimi radikal bir hamleye yöneltti.

Bordo - Mavili ekip, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesini geçici olarak askıya alma kararı aldı.

SINIRA TAKILDI

Kulübe yakın kaynaklara göre, Nwakaeme’nin uzun süreli sakatlığı hem kadro mühendisliğini hem de transfer planlamasını etkiledi. Süper Lig’de Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği yabancı oyuncu sınırına takılmamak için bu yöntem zorunlu hale geldi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda alınan karar, hem oyuncunun sağlığı hem de takımın ihtiyaçları açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

YÖNTEM BULUNDU

Trabzonspor yönetimi, “geçici dondurma” prosedürüyle Nwakaeme’nin kontratını askıya alarak kadroda yeni bir yabancı oyuncuya yer açmayı planlıyor. Bu hamleyle birlikte transfer alanı genişleyecek ve aktif katkı sağlayabilecek bir isimle anlaşma zemini oluşacak. Oyuncunun iyileşme sürecinin ardından sözleşmesi yeniden aktif hale getirilecek.

Bu karar, Trabzonspor’un sezon içindeki esnekliğini artırırken, kulübün yabancı kontenjanını daha verimli kullanmasına olanak tanıyacak.