Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

İLK 20 DAKİKASI BASINA AÇIK YAPILDI

Teknik direktör Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

ISINMA SONRASI KISA PAS ÇALIŞMASI

Futbolcular ısınmanın ardından kısa pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

BATAGOV KATILDI: 2 FUTBOLCU ANTRENMANDA YER ALMADI

Bordo-mavili takımda sakatlığı düzelen Arseniy Batagov takımla birlikte çalışmalara katılırken, Anthony Nwakaeme ile Mustafa Eskihellaç ise sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

