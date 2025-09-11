Trabzonspor Onana'yı açıkladı: Maaşı belli oldu

Trabzonspor Onana'yı açıkladı: Maaşı belli oldu
Yayınlanma:
Trabzonspor, Andre Onana transferini açıkladı. Oyuncunun maaşına dair detaylara yer verildi.

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a gitmesi sonrası elini çabuk tutan Trabzonspor mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

ÖDENECEK PARA BELLİ OLDU

Trabzonspor, oyuncuya 3.5 milyon euro maaş ve 1.7 milyon euro imza parası ödeneceğini duyurdu. Trabzonspor’dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir.

FENERBAHÇE MAÇINDA DFORMA GİYEBİLECEK

Andre Onana, şans verilmesi halinde 14 Eylül Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe – Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

