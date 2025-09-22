Trabzonspor lige yenilgiyle başladı

Trabzonspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu ABB Fomget ile karşılaştı ve rakibine 2-1 mağlup olarak lige yenilgiyle başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

ABB FOMGET İLK YARIYI ÖNDE KAPADI

Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 36. dakikada Abideen Suliat'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

TRABZONSPOR 59'DA DENGEYİ YAKALADI

Maçın ikinci yarısında 59. dakikada Trabzonspor'dan Fatma Kara meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına 1-1'lik eşitliği sağladı.

80. DAKİKADA GELEN GOLLE 2-1 KAZANDI

ABB FOMGET, 80. dakikada Armisa Kuç'un golüyle bir kez daha öne geçti ve ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fomget, ligin ikinci hafta maçında Amed deplasmanına çıkacak.

Trabzonspor ise sahasında Yüksekovaspor'u konuk edecek.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

