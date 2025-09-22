Trabzonspor lige yenilgiyle başladı
Trabzonspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu ABB Fomget ile karşılaştı ve rakibine 2-1 mağlup olarak lige yenilgiyle başladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.
ABB FOMGET İLK YARIYI ÖNDE KAPADI
Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 36. dakikada Abideen Suliat'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
TRABZONSPOR 59'DA DENGEYİ YAKALADI
Maçın ikinci yarısında 59. dakikada Trabzonspor'dan Fatma Kara meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına 1-1'lik eşitliği sağladı.
80. DAKİKADA GELEN GOLLE 2-1 KAZANDI
ABB FOMGET, 80. dakikada Armisa Kuç'un golüyle bir kez daha öne geçti ve ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fomget, ligin ikinci hafta maçında Amed deplasmanına çıkacak.
Trabzonspor ise sahasında Yüksekovaspor'u konuk edecek.
Kaynak:Haber Merkezi / AA