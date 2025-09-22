Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yayınlanma:
3. Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay’da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam siyah-beyazlılarla el sıkıştı.

Ligde 3 maçta 1 puan toplayan İzmir temsilcisinde Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve gelen Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adam olarak çalışacak.

altayda-yusuf-simsek-donemi-926927-275334.jpg
Altay'ın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek (sağda)

''HOŞ GELDİN YUSUF HOCAM''

Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün A Takım teknik direktörlüğü için bugün futbol dünyamızın en yetenekli en önemli figürlerinden Yusuf Şimşek hocamızla bir araya geldik ve anlaştık. Yeni dönemde yükselen hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Yusuf Hocam” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

