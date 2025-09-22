Beşiktaş'tan Sadettin Saran hamlesi

Beşiktaş'tan Sadettin Saran hamlesi
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Saran'ın başkan seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklama şu şekildeydi:

"İlk gün de söyledim. Hayalim yaşayan 2 başkanla beraber (Aziz Yıldırım-Ali Koç) kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in son 7 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Aziz Bey'in 20 senelik tecrübelerinden faydalanalım.

Bizi arasınlar, ben onları zaten arayacağım. Yapıcı eleştiride bulunsunlar, yol göstersinler, yaptığımız yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu gerçekten birlik beraberlik içinde yapalım dedik."

"Seçim sonuçları da bunu işaret ediyor. Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize de huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarımızdan Allah razı olsun, çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız.

Heyecanlıyız. Nasıl başarı da ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Ali Koç'cuymuş, Sadettin Saran'cıymış demeden liyakate göre hareket edip herkesi kucaklamak."

"İnşallah takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Tüzük değişikliği konusunda son derece samimiydik. 3 sene şampiyon yapamayan başkan gitmeli, hemen ilk işimiz de o olacak. Adil ve şeffaf olacağız. Kimseye öncelik tanımayacağız, herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcıya çevirmeye çalışacağız. Adil ve şeffaflığımızla yapıcı eleştirileri önemseyeceğiz. Bunda son derece kararlıyız."

"Bu hafta çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Kafile var, hazırlıklar yapıldı. Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Biz gerekli çalışmaları zaten yapmıştık. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız.

Takım bizim takımımız. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar arkalarında olacağız. İlk işim mazbatayı alır almaz yanlarına gitmek. Mazbatayı daha almadık ama herkesle görüşeceğiz. Kimseye önyargımız yok. 3 gündür söylüyorum bu süreçte hep söylüyoruz. Biz iletişime önem vereceğiz.

Karar mekanizmasına biraz daha dikkat edeceğiz. Takım kuruldu şu an ama birinci önceliğimiz ilişkileri daha iyi yönetmek, biraz daha sevgi dolu."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

