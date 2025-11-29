Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta Konyaspor’u ağırlıyor. Bu karşılaşma yalnızca üç puan mücadelesi değil; aynı zamanda teknik direktör Fatih Tekke için kulüp tarihine geçme fırsatı anlamı taşıyor. Bordo-mavililer galip gelirse Tekke, ilk 25 lig maçında 50 puana ulaşan ikinci teknik adam olacak.

Trabzonspor’un modern dönemindeki en başarılı başlangıçlardan birine imza atan Tekke, olası bir galibiyetle Ziya Doğan’ın ardından bu istatistiğe ulaşan ikinci isim olacak. Doğan, 2004–2005 sezonunda 25 maçta 61 puan toplamıştı.

MUHTEŞEM SERİ

Bordo-mavililer ligde son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, 18 gol atıp 9 gol yedi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından ligin en iyi averajına sahip üçüncü takım konumunda olan Karadeniz ekibi, aynı zamanda Süper Lig’in en golcü üçüncü takımı.

FATİH TEKKE KARARINI VERDİ

Başakşehir deplasmanında attığı iki golle yıldızlaşan Ernest Muçi, Konyaspor karşısında 10 numara pozisyonunda sahaya çıkacak. Felipe Augusto ise sol kanatta görev alacak. Tekke’nin ileri hattı Onuachu, Zubkov, Muçi ve Augusto’dan oluşacak. Orta sahada Folcarelli’nin yokluğu nedeniyle Okay Yokuşlu veya Ozan Tufan’ın tercih edilmesi bekleniyor.

203 GÜNDÜR BİLEĞİNİ BÜKEN ÇIKMADI

Trabzonspor, iç sahada 203 gündür yenilgi yaşamıyor. Son mağlubiyetini 10 Mayıs’ta Galatasaray’a karşı alan bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Papara Park’ta çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi aldı.

İŞTE 11'LER:

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

KONYASPOR: Bahadır, Yasir, Andzouana, Uğurcan, Guilherme, Stefanescu, Jo Jin ho, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.