Trabzonspor için yola çıktı!

Yayınlanma:
Trabzonspor'un Manchester United'tan kiraladığı belirtilen kaleci Andre Onana'nın karısı Melanie Kamayou, evinden 3 bavulla çıkarken görüntülendi. Onana ve Melanie'nin Trabzonspor için yola çıktığı belirtildi.

Trabzonspor'un sezon sonuna kadar kiraladığı belirtilen Manchester Unuted'ın kalecisi Andre Onana'nın karısı Melanie Kamayou, evinden 3 bavulla çıktı.

The Sun'daki habere göre; Kamerunlu oyuncu, sezonun başında Altay Bayındır'ın gerisine düştü. Senne Lammens'in son günde takıma katılmasıyla birlikte de 3. kaleci konumuna geldi.

Bunun üzerine Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği belirtilen Onana ve karısının Trabzonspor için Manchester'dan ayrılarak yola çıktıkları ifade edildi.

Haberde, "Melanie ve Onana, Trabzonspor'la kiralık sözleşmesindeki maddeler sayesinde maaşına zam yapılmasının beklenmesiyle birlikte, yurt dışında daha iyi bir kariyer umut ediyor" ifadeleri kullanıldı.

2 yıldır evli olan çiftin bir de oğulları bulunuyor.

8 sezon Hollanda'nın Ajax takımında oynayan Onana, 1 sezon da İtalya'nın Inter takımında forma giymiş, ardından Manchester United'a transfer olmuştu.

Manchester United, 2023 Temmuz ayında kadrosuna kattığı Onana için Inter'e 50 milyon euro bonservis parası ödemişti.

