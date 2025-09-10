Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi

Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi
Yayınlanma:
Andre Onana, 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00 civarında Trabzon'a gelecek.

Uğurcan Çakır’ı astronomik rekor bir bedelle Galatasaray’a gönderen Trabzonspor’da kaleci arayışları son buldu.

ANDRE ONANA KİRALIK OLARAK KADROYA KATILIYOR

Bordo-mavili yönetim, Manchester United’ın kadroda düşünmediği Andre Onana ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, Kamerunlu file bekçisini 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Trabzonspor’a imza atmak üzere yola çıkacak olan Andre Onana, 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00 civarında Trabzon'a inecek.

FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Andre Onana, şans verilmesi halinde Fenerbahçe’ye karşı oynanacak olan Süper Lig maçında sahaya çıkabilecek.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Spor
Amedspor Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaştı
Amedspor Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaştı
Galatasaray sözleşmesini uzatıp takımdan yollayacak
Galatasaray sözleşmesini uzatıp takımdan yollayacak
Sadettin Saran'a karşı yapılan arka kapı oyununu açıkladı
Sadettin Saran'a karşı yapılan arka kapı oyununu açıkladı