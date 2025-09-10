Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi

Uğurcan Çakır’ı astronomik rekor bir bedelle Galatasaray’a gönderen Trabzonspor’da kaleci arayışları son buldu.

ANDRE ONANA KİRALIK OLARAK KADROYA KATILIYOR

Bordo-mavili yönetim, Manchester United’ın kadroda düşünmediği Andre Onana ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, Kamerunlu file bekçisini 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Trabzonspor’a imza atmak üzere yola çıkacak olan Andre Onana, 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00 civarında Trabzon'a inecek.

FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Andre Onana, şans verilmesi halinde Fenerbahçe’ye karşı oynanacak olan Süper Lig maçında sahaya çıkabilecek.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.