Trabzonspor geri düştüğü maçı kazandı

Süper Lig'de Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü Konyaspor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırladı.

TRABZONSPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Papara Park'ta oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 43. (penaltı) ve 50. dakikalarda Paul Onauchu ile 56. dakikada Muçi attı.

Konyaspor'un tek golü 17. dakikada Okay Yokuşlu (kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 31 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Konyaspor ise 15 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.

14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.

17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.

24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

