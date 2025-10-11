Trabzonspor farklı kazandı Beşiktaş tek golle yıkıldı

Trabzonspor farklı kazandı Beşiktaş tek golle yıkıldı
Yayınlanma:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Trabzonspor ALG Spor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş Hakkarigücüspor'a mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

8 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan 4. hafta müsabakaları A Milli Kadın Futbol Takımı'nın programı nedeniyle 12 Kasım tarihine ertelenmişti.

Erteleme nedeniyle bugün oynanan 5. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı:

FENERBAHÇE HÜKMEN

Beylerbeyi SK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3 (Hükmen)

Fenerbahçe ArsaVev-Bornova Hitabspor: 3-0 (Hükmen)

Beşiktaş-Hakkarigücüspor: 0-1

Yüksekovaspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 3-0

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET-Galatasaray GAİN: 1-2

Galatasaray'dan kritik galibiyetGalatasaray'dan kritik galibiyet

Prolift Giresun Sanayispor-Fatih Vatanspor: 2-2

Ünyespor-1207 Antalyaspor: 2-1

ALG Spor-Trabzonspor: 0-5

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Spor
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de fırtına gibi esti
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de fırtına gibi esti
Okan Buruk'a Premier Lig ekibinden teklif
Okan Buruk'a Premier Lig ekibinden teklif