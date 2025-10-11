Trabzonspor farklı kazandı Beşiktaş tek golle yıkıldı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Trabzonspor ALG Spor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş Hakkarigücüspor'a mağlup oldu.
8 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan 4. hafta müsabakaları A Milli Kadın Futbol Takımı'nın programı nedeniyle 12 Kasım tarihine ertelenmişti.
Erteleme nedeniyle bugün oynanan 5. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı:
FENERBAHÇE HÜKMEN
Beylerbeyi SK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3 (Hükmen)
Fenerbahçe ArsaVev-Bornova Hitabspor: 3-0 (Hükmen)
Beşiktaş-Hakkarigücüspor: 0-1
Yüksekovaspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 3-0
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET-Galatasaray GAİN: 1-2
Galatasaray'dan kritik galibiyet
Prolift Giresun Sanayispor-Fatih Vatanspor: 2-2
Ünyespor-1207 Antalyaspor: 2-1
ALG Spor-Trabzonspor: 0-5