Galatasaray'dan kritik galibiyet

Yayınlanma:
Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi ABB FOMGET'i deplasmanda yenmeyi başardı.

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki önemli maçta deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'İ 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı kırmızılı takım Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 5. dakikada Melike Pekel'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada ABB FOMGET'ten Olha, attığı golle takımı adına 1-1 eşitliği sağlarken, sarı-kırmızılı ekip Manga'nın 81. dakikada attığı golle, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

ABB Fomget veda ettiABB Fomget veda etti

Bu sonuçlar Galatasaray ligdeki 4. maçını da kazanarak puanını 12’ye çıkardı. ABB FOMGET ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)


