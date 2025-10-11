Galatasaray'dan kritik galibiyet

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki önemli maçta deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'İ 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı kırmızılı takım Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 5. dakikada Melike Pekel'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada ABB FOMGET'ten Olha, attığı golle takımı adına 1-1 eşitliği sağlarken, sarı-kırmızılı ekip Manga'nın 81. dakikada attığı golle, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

ABB Fomget veda etti

Bu sonuçlar Galatasaray ligdeki 4. maçını da kazanarak puanını 12’ye çıkardı. ABB FOMGET ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı.