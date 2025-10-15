Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-1 yendi
Yayınlanma:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2. yarıda attığı gollerle devirdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maça konuk ekip iyi başladı. Maçın 44. dakikasında Ecemnur Öztürk'ün golüyle öne geçen Beşiktaş, ilk yarıyı da 1-0 önde kapatmayı başardı.

TRABZONSPOR'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL

Trabzonspor ise ikinci yarıya beraberlik golü için hızlı başladı.

Ataklarını sıklaştıran bordo mavili ekip, aradığı golü 54. dakikada buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Birgül Sadıkoğlu, topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı.

Bu golden 3 dakika sonra Trabzonspor öne geçti.

Galatasaray rakibine 17 gol attıGalatasaray rakibine 17 gol attı

57. dakikada gelişen bordo mavili takımın atağında Natalia ağları havalandırdı ve Trabzonspor'u öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Spor
Kampı terk eden Berke Özer için sert sözler
Kampı terk eden Berke Özer için sert sözler
Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı
Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı
Fatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandı
Fatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandı