Trabzonspor ameliyat kararını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yaptığı açıklamayla Rayyan Baniya’nın ameliyat edileceğini açıkladı.
Bordo-mavililerden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir
BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki stoper bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maça çıktı ve 214 dakika sahada kaldı.
GALATASARAY’IN 2 PUAN GERİSİNDELER
Süper Lig’de 31 puan toplayan Trabzonspor, 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray’ın 2, Fenerbahçe’nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.