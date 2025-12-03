Trabzonspor ameliyat kararını açıkladı

Yayınlanma:
Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın sol kaval kemiği ağrısı nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yaptığı açıklamayla Rayyan Baniya’nın ameliyat edileceğini açıkladı.

Bordo-mavililerden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki stoper bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maça çıktı ve 214 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY’IN 2 PUAN GERİSİNDELER

Süper Lig’de 31 puan toplayan Trabzonspor, 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray’ın 2, Fenerbahçe’nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

