Trabzonspor ameliyat kararını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yaptığı açıklamayla Rayyan Baniya’nın ameliyat edileceğini açıkladı.

Bordo-mavililerden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir