Torreira'ya yanıt gecikmedi: Hocasından çıldırtacak sözler

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz” sözlerine ülkesinden yanıt geldi.

Uruguay A Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa yaptığı açıklamaya Torreira’nın eleştirilerine cevap verdi.

Bielsa’nın sözleri şu şekilde:

Torreira için her durumda elimden gelenin en fazlasını yaptım, hiçbir zaman maçlarını izlemeyi bırakmadım. Galatasaray'daki verimliliğini görüyorsunuz. Çok etkili, çok önemli bir oyuncu. Avrupa’nın elit takımlarından, büyük bir takımda oynuyor.

“SONRA BİR DAHA ONU KADROYA ÇAĞIRMADIM”

Bir gün beni aradı ve “Neden beni kadroya almıyorsunuz?” dedi. Ben de ona 'Senin kadroya çağrılma hakkın var, böylece seni yakından görüp değerlendirebilirim' dedim. Geldi, bizimle birlikte oldu. Onunla aynı ortamı paylaştık ve futbol anlayışımı onunla paylaştım. Sonra bir daha onu kadroya çağırmadım.

“ONU ÇAĞIRMAM GEREKMİYOR”

Torreira; Valverde ve Bentancur'un oynadığı bir pozisyonda oynuyor. Eğer o pozisyonun zaten dolu olduğunu düşünüyorsam ve Torreira'nın oraya girme şansı olmadığını görüyorsam onu çağırmam gerekmiyor.

“ONA ELİMDEN GELEN EN İYİ ŞEKİLDE DAVRANDIM”

Elbette, Torreira seçimimle ilgili aynı fikirde değil ve bunu dolaylı olarak bana belli ediyor. Ben ona elimden gelen en iyi şekilde davrandım ve ona bir futbolcu olarak saygı duyuyorum.