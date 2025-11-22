Torreira'ya yanıt gecikmedi: Hocasından çıldırtacak sözler

Torreira'ya yanıt gecikmedi: Hocasından çıldırtacak sözler
Yayınlanma:
Uruguay Milli Takımı'na çağrılmayan Lucas Torreira'nın açıklamalarına Marcelo Bielsa'dan yanıt geldi.

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz” sözlerine ülkesinden yanıt geldi.

Uruguay A Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa yaptığı açıklamaya Torreira’nın eleştirilerine cevap verdi.

marcelo-bielsa-2-718463.webp

Bielsa’nın sözleri şu şekilde:

Torreira için her durumda elimden gelenin en fazlasını yaptım, hiçbir zaman maçlarını izlemeyi bırakmadım. Galatasaray'daki verimliliğini görüyorsunuz. Çok etkili, çok önemli bir oyuncu. Avrupa’nın elit takımlarından, büyük bir takımda oynuyor.

Galatasaray'da saatler kala Icardi kararı verildiGalatasaray'da saatler kala Icardi kararı verildi

“SONRA BİR DAHA ONU KADROYA ÇAĞIRMADIM”

Bir gün beni aradı ve “Neden beni kadroya almıyorsunuz?” dedi. Ben de ona 'Senin kadroya çağrılma hakkın var, böylece seni yakından görüp değerlendirebilirim' dedim. Geldi, bizimle birlikte oldu. Onunla aynı ortamı paylaştık ve futbol anlayışımı onunla paylaştım. Sonra bir daha onu kadroya çağırmadım.

“ONU ÇAĞIRMAM GEREKMİYOR”

Torreira; Valverde ve Bentancur'un oynadığı bir pozisyonda oynuyor. Eğer o pozisyonun zaten dolu olduğunu düşünüyorsam ve Torreira'nın oraya girme şansı olmadığını görüyorsam onu çağırmam gerekmiyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

“ONA ELİMDEN GELEN EN İYİ ŞEKİLDE DAVRANDIM”

Elbette, Torreira seçimimle ilgili aynı fikirde değil ve bunu dolaylı olarak bana belli ediyor. Ben ona elimden gelen en iyi şekilde davrandım ve ona bir futbolcu olarak saygı duyuyorum.

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu