Toprak Razgatlıoğlu 2. oldu: Yarın şampiyonluğunu ilan edebilir

Yayınlanma:
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu. Milli motosikletçi yarın sabah superpole yarışında sadece 3 puan kazanarak 3'üncü dünya şampiyonluğunu ilan edebileceği puan farkına ulaştı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının ilk yarışında ikinci oldu.

Sevilla'daki WSBK'de sezonun 12. ve son etabının ilk ana yarışına birinci sıradan başlayan Toprak, yarışın ilk turlarından itibaren Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı, Bulega'nın gerisinde ikinci sırada geçti.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, bu sonuçla 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega'nın 34 puan önünde genel klasmanda 600 puana ulaştı.

Toprak, yarın sabahki superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşacak puan farkına ulaştı.

GENEL KLASMANDA 600 PUANLA İLK SIRADA

Genel klasmanda 600 puanla milli sporcumuz birinci, 566 puanla Bulega ikinci, 308 puanla da Bautista üçüncü sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de fırtına gibi estiToprak Razgatlıoğlu Portekiz'de fırtına gibi esti

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da genel klasmanda 25 puanla 21. sırada yer alıyor.

Toprak'ın 2025 dünya şampiyonluğu için Superpole yarışında elde edeceği 7'ncilik bile yetecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

