Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de fırtına gibi esti
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de şampiyonluk için avantaj yakaladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağında Portekiz'de ilk yarışta birinci olarak genel klasmanda 548 puana ulaştı. Birinci sıraya yerleşen sporcumuz ikinci Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla 20 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Razgatlıoğlu, İtalyan Nicolo Bulega ile büyük çekişme yaşadığı yarışta son tura çok rahat girdi. Razgatlıoğlu damalı bayrağı ikinci Bulega'nın 1.948 saniye önünde bitirdi.

ZAFER TURU ATTI

Bu sezonki 20. galibiyetini kazanan dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de İstiklal Marşı'nı bir kez daha dinletti ve yarışın ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

Estorol'di ilk yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci sırada, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla genel klasmanda 548 puanla birinci sıraya yerleşen Toprak, ikinci sıradaki Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek (507) şampiyonluk için avantaj yakaladı. Genel klasmanda 284 puanla Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada bulunuyor.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de ilk yarışı, 18. sırada bitirdi.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de ilk yarışı, 18. sırada bitirdi.

Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

