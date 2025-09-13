Tokyo'da daha ilk günden finale kaldık

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun ilk gününde erkekler ve kadınlar 35 kilometre yürüyüş, erkekler gülle atma, kadınlar 10 bin metre ve 4x400 metre karışık bayrak yarışının finali ile uzun atlama, 1500 metre; erkekler 3 bin metre engelli, çekiç atma, 100 metre, 1500 metre, disk atma, ve üç adım atlamanın elemeleri yapıldı.

ERSU ŞAŞMA FİNALDE

Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma, finale kalma başarısı gösterdi.

Ersu Şaşma finalde mücadele edecek

Şaşma, finale çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugünkü yarışta iki yüksekliği de son hakkımda geçtim ama sonuçta finale kaldım. Artık tamamen finale odaklandım. Pazartesi günkü finalde bütün gücümle savaşacağım. Madalyayı garantilemek adına tüm haklarımı geçmem lazım" dedi.

Kadınlar 35 kilometre yürüyüşte Kader Güvenç, 3.14.46'lık derecesiyle bireysel en iyi derecesini yapmasına rağmen elemeleri geçemedi.

Kadınlar disk atmada Özlem Becerek, 57.20'lik derecesiyle ve gülle atmada Ali Peker, 18.36'lık derecesiyle elemeleri geçemezken kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız, 4.09.50'lik derecesiyle yarı finale çıkamadı.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. 9 gün sürecek etkinlik boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.

İlk altın madalyaları Dunfee ve Perez kazandı

Erkekler 35 km yürüyüşte Kanadalı Evan Dunfee ve kadınlar 35 km yürüyüşte İspanyol Maria Perez, şampiyona kapsamında verilen ilk altın madalyaları kazandı.

Dunfee, 2.28.22'lik dereceyle yarışı bitirerek ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Brezilyalı Caio Bonfim 2.28.55'lik derecesiyle gümüş madalya alırken ev sahibi Japonya adına Hayato Katsuki ise 2.29.16'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda ise Perez, 2.39.01'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerken 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 20 kilometrede şampiyonu İtalyan Antonella Palmisano, 2:42.24'lük derecesiyle gümüş madalya, Ekvadorlu Paula Milena Torres, 2.42.44'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

Erkekler gülle atma finalinde, dünya rekortmeni ABD'li Ryan Crouser, bir yıl aradan sonra ilk kez yarışmasına rağmen üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Üç kez Olimpiyat şampiyonluğu da bulunan atlet, dirsek sakatlığı nedeniyle tüm sezon boyunca turnuvalardan uzak kalmasına rağmen 22.34.2'lük derecesiyle kürsünün en üst basamağına çıktı.

Meksikalı Uziel Munoz, 21.97'lik ulusal rekoruyla gümüş madalya, İtalyan Leonardo Fabbri ise 21.94'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlar 10 bin metre finalinde, Kenyalı atlet Beatrice Chebet, 30.37.61'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken İtalyan Nadia Battocletti, 30.38.23'lük derecesiyle gümüş madalya, Etiyopyalı Gudaf Tsegay ise 30.39.65'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

4x400 metre karışık bayrak yarışında ABD takımı, 3.08.80 ile iki yıl önceki dünya şampiyonası rekorunu 3.08.80'lik dereceyle egale ederken Hollanda, 3.09.96'lık derecesiyle ikinci, Belçika ise 3.10.61'lik derecesiyle üçüncü oldu.