THY 3-1 kazandı

Yayınlanma:
Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Avarca de Menorca'yı rahat yendi.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 yendi.

MAÇIN RÖVANŞI 3 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ

Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.

EuroLeague İsrail kararını duyurduEuroLeague İsrail kararını duyurdu

MÜCADELEDEN ÖNEMLİ NOTLAR

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Orthmann, Bahar Akbay, Tapia Cruz, Bergmann (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Yaren Seçkiner)

Avarca de Menorca: Grajales, Jimenez, Neves, Hiruela, Sulser, Martinez (Rodriguez, Saucedo, Koehler, Echavarri, Ortiz)

Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16

Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

