THY 3-1 kazandı
Yayınlanma:
Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Avarca de Menorca'yı rahat yendi.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 yendi.
MAÇIN RÖVANŞI 3 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ
Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.
EuroLeague İsrail kararını duyurdu
MÜCADELEDEN ÖNEMLİ NOTLAR
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)
Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Orthmann, Bahar Akbay, Tapia Cruz, Bergmann (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Yaren Seçkiner)
Avarca de Menorca: Grajales, Jimenez, Neves, Hiruela, Sulser, Martinez (Rodriguez, Saucedo, Koehler, Echavarri, Ortiz)
Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16
Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22)
