TFF'nin skandal derbi kararını açıkladı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Yasin Kol atanırken bu karar Ahmet Çakar'ın tepkisini çekti.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla derbide Yasin Kol düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

“TÜRK HAKEMLİĞİNİN SKANDALIDIR”

Derbiye artık az bir zaman kalırken Yasin Kol’un derbiye atanması tepkilere yol açtı. Yasin Kol’un atanmasını Sabah’ta değerlendiren Ahmet Çakar, çok sert yüklendi.

Şahsi kanaatim berabere biter ve böyle biterse de fazla toz kalkmaz. Ama diğer sonuçlarda hele hele hakem hatası da olursa ciddi anlamda önümüzdeki hafta gündem çok yoğun demektir. Derbiye Yasin Kol'un atanması, Türk hakemliğinin skandalıdır. Diğer tüm FIFA hakemleri o kadar kötü şeyler yaptılar ki meydan Yasin Kol'a kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

