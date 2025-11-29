TFF'nin derbi öncesi neden ceza vermediğini açıkladı

TFF, Çaykur Rizespor maçındaki görüntüler nedeniyle disipline sevk ettiği Ederson'a ceza vermedi. Yağız Sabuncuoğlu, kararın gerekçesini anlattı.

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Çaykur Rizespor – Fenerbahçe maçında Ederson’un görüntüleri olay oldu.

EDERSON'A CEZA ÇIKMADI

Galatasaray ve Çaykur Rizespor’un şikayetleri üzerine Brezilyalı kaleci, disipline sevk edilirken yapılan inceleme sonucunda herhangi bir ceza almadı.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU NEDENİNİ AÇIKLADI

Ederson’a ceza verilmemesi Galatasaraylı taraftarların tepkisine yol açarken Yağız Sabuncuoğlu kararın nedenini açıkladı.

Ederson'un maç öncesi hareketi gündem oldu: Beğeni rekorları kırdıEderson'un maç öncesi hareketi gündem oldu: Beğeni rekorları kırdı

Yağız Sabuncuoğlu’nun Now Spor'daki açıklaması şu şekilde:

Ederson'la Icardi aynı şeyi yaptığını iddia ediyorlar. Hayır, birinde 17-18 tane görüntü gönderiyorlar Ederson'da. Hiçbirinde seyirciyle etkileşime girmiyor.

Kale arkasında etkileşime girdiği iddia edilen büyük bölümde yarısından fazlasına yakını Rizeli arkadaşlar olmasına rağmen sürekli Ederson'la temas kuran, konuşan, Ederson'un el salladığı sol tarafı komple Fenerbahçe'nin olduğu bir bölge.

Birçok açıdan bakıyorlar tribüne bakıp bu hareketi yapmadığını saptıyorlar "Disiplin konusunda bir ihlal unsuru yani ceza tayinine yeterli bir ihlal unsuru oluşmadığı için biz buna ceza vermeyeceğiz." diyorlar.

