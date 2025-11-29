Ederson'un maç öncesi hareketi gündem oldu: Beğeni rekorları kırdı

Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 1-1’lik skorla berabere kaldı.

İŞİTME ENGELLİ MİNİK KIZLA DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Sarı-lacivertlilerde hemen derbi mesaisi başlarken Ferencvaros maçına dair ilginç bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşma öncesi düzenlenen maç seremonisinde Fenerbahçe kalecisi Ederson, Milan Skriniar ile birlikte sahaya çıkan çocuğa seslendi. Genç kızın bakmaması üzerine Ederson’a dönen Skriniar, çocuğun işitme engeli olduğunu dile getirdi.

"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"

İŞARET DİLİYLE ‘SENİ SEVİYORUM’ DEDİ

Bu sefer genç kızı eliyle dürten Brezilyalı kaleci, işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi. O anlar Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken taraftarlar beğeni ve yorum yağdırdı.

