"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"

Fenerbahçe, Süper Lig'de yükselişte. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'la berabere kaldı ama maçta ilk 11'de oynayan Yiğit Efe Demir, herkesin dikkatini çekti.

"Fenerbahçe, Bodo ve Ajax'tan daha güçlü bir takım olan Ferençvaroş'la berabere kaldı ama 2004 doğumlu Yiğit Efe Demir'i kazandı" diyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "Bir Galatasaraylı taraftar şu paylaşımı yaptı; 'Abi delireceğim her sene altyapıdan 30 milyonluk adam çıkarıyorlar.' Doğru tespit. Fenerbahçe geçtiğimiz yıl da 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i kaynak yaratmak için Al-Hilal'e satmak zorunda kalmıştı. Arda Güler, Ferdi vs. gençlere yapılan yatırımlar hep tuttu" ifadelerini kullandı.

Koç'un bu sezonki transferlerinin de tuttuğunu belirten Tezel, yazısına şöyle devam etti:

"Ali Koç'un eleştirilecek yönleri var ama altyapıya yaptığı yatırımlar Fenerbahçe'ye büyük kazanç sağlıyor. Koç'un bu sezonki transferlerinin de hepsi tuttu.

Jhon Duran biraz soru işareti ama o da kiralık. Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da gol atarsa parasını çıkarır!

"SADETTİN SARAN ŞANSLI BİR BAŞKAN"

Jose Mourinho'yu kovup Domenico Tedesco'yu getirmesi ve sezon başındaki takımın kötü performansı Koç'un başkanlığı kaybetmesine neden olmuştu. Tedesco kovulur gözüyle bakılıyordu şimdi göklere çıkarılıyor. Sadettin Saran gerçekten çok şanslı bir başkan.

Kaliteli bir kadro, başarılı bir teknik direktör, az borç ve Yiğit gibi gelecekte büyük para edecek genç futbolcuların yer aldığı bir takım devraldı.

Fenerbahçeliler, Koç'a ne kadar teşekkür etse az!"