TFF'den Yasin Kol kararı

Yayınlanma:
TFF, Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı Yasin Kol kararı dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

TFF'DEN YASİN KOL KARARI

TFF’nin açıkladığı isimler arasında en dikkat çekeni Yasin Kol oldu. Galatasaray’ın ısrarla düdük astırılmasını istediği Yasin Kol, Göztepe – Samsunspor maçına atandı.

TFF’nin açıklamasına göre bu hafta görev yapacak hakemler şu şekilde:

19 Aralık Cuma

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

20 Aralık Cumartesi

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir oldu: Sadettin Saran'a şaşırtan telefon

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

