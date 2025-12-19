TFF'den Yasin Kol kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
TFF’nin açıkladığı isimler arasında en dikkat çekeni Yasin Kol oldu. Galatasaray’ın ısrarla düdük astırılmasını istediği Yasin Kol, Göztepe – Samsunspor maçına atandı.
TFF’nin açıklamasına göre bu hafta görev yapacak hakemler şu şekilde:
19 Aralık Cuma
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova
20 Aralık Cumartesi
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler