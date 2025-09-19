TFF'den Sadettin Saran'ı yıkacak cevap: Seçime saatler kala belgeler ortaya çıktı

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul öncesi Sadettin Saran’ın adaylığına dair tartışmalar devam ediyor.

Bahis firması Tuttur’daki hisseleri nedeniyle Sadettin Saran’ın adaylığı tartışma konusu olurken Fenerbahçe konuyu TFF’ye taşıdı.

Sports Digitale’den Tahir Kum’un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Sadettin Saran’ın başkan olması halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında TFF’den görüş istedi.

Fenerbahçe’nin talebi üzerine konuya ilişkin görüşünü ileten TFF, 57. maddeyi hatırlattı. TFF’nin cevabı şu şekilde:

İlgi yazınızda özetle, Kulüp üyeleriniz tarafından S. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak seçilmesi ihtimalinde iki sorunun yanıtlanması hususunda Federasyonumuzun görüşüne başvurma zaruretinin hasıl olduğu belirtilerek; TFF, UEFA ve FIFA mevzuatı uyarınca doğrudan ve dolaylı olarak Kulübünüz ve S. Saadettin Saran hakkında uygulanabilecek yaptırımların neler olduğu hususunda hukuki değerlendirmenin yapılması ve tarafınıza iletilmesi talep edilmiştir.

Öncelikle, 20-21 Eylül 2025 tarihinde Kulübünüzün bünyesinde yapılacak olan başkanlık seçim süreci; Kulübünüzün tüzüğü doğrultusunda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılacak olan "Başkanlık Seçim" sürecine herhangi bir dahli bulunmadığını bildirmek isteriz.

Yazınızda ileri sürülen hususlarla ilgili olarak, TFF Futbol Disiplin Talimatının 57/1-(b). maddesi 1/2 aşağıdaki gibidir;

"MADDE 57-BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.