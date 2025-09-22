TFF'den Sadettin Saran için olağanüstü karar: Ali Koç'un dediği gibi oldu
Fenerbahçe’nin 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Olağanüstü Genel Kurul’da Ali Koç’u geçmeyi başaran Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.
Sadettin Saran’ın bahis firması Tuttur’daki hisseleri seçim dönemi boyunca tartışma konusu olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.
Fenerbahçe'yi kaos dolu günler bekliyor: 'Sadettin Saran başkan olamaz'
TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
Candaş Tolga Işık’ın haberine göre; TFF, Sadettin Saran’ın başkan seçilmesi üzerine olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Candaş Tolga Işık açıklamasında “Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilerleyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor” ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ: BAŞKANLIK MAKAMI BAŞKALARININ ELİNDE
Seçim döneminde bu konuyu gündeme getiren Ali Koç da TFF ve FIFA kurallarını hatırlatarak “Sadettin Bey seçildiği takdirde, yarından itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının elinde” sözlerini sarf etmişti.
TFF SEÇİM ÖNCESİ UYARMIŞTI
TFF, geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran ile ilgili yöneltilen soru üzerine Fenerbahçe’ye gönderdiği cevapta şu ifadeleri kullanmıştı:
İlgi yazınızda özetle, Kulüp üyeleriniz tarafından S. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak seçilmesi ihtimalinde iki sorunun yanıtlanması hususunda Federasyonumuzun görüşüne başvurma zaruretinin hasıl olduğu belirtilerek; TFF, UEFA ve FIFA mevzuatı uyarınca doğrudan ve dolaylı olarak Kulübünüz ve S. Saadettin Saran hakkında uygulanabilecek yaptırımların neler olduğu hususunda hukuki değerlendirmenin yapılması ve tarafınıza iletilmesi talep edilmiştir.
Öncelikle, 20-21 Eylül 2025 tarihinde Kulübünüzün bünyesinde yapılacak olan başkanlık seçim süreci; Kulübünüzün tüzüğü doğrultusunda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılacak olan "Başkanlık Seçim" sürecine herhangi bir dahli bulunmadığını bildirmek isteriz.
Yazınızda ileri sürülen hususlarla ilgili olarak, TFF Futbol Disiplin Talimatının 57/1-(b). maddesi 1/2 aşağıdaki gibidir;
"MADDE 57-BAHİS
(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.