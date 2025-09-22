TFF'den Sadettin Saran için olağanüstü karar: Ali Koç'un dediği gibi oldu

Fenerbahçe’nin 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Olağanüstü Genel Kurul’da Ali Koç’u geçmeyi başaran Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.

Sadettin Saran’ın bahis firması Tuttur’daki hisseleri seçim dönemi boyunca tartışma konusu olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

Fenerbahçe'yi kaos dolu günler bekliyor: 'Sadettin Saran başkan olamaz'

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Candaş Tolga Işık’ın haberine göre; TFF, Sadettin Saran’ın başkan seçilmesi üzerine olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Candaş Tolga Işık açıklamasında “Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilerleyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'ın hisseleri tartışma konusu oldu

ALİ KOÇ: BAŞKANLIK MAKAMI BAŞKALARININ ELİNDE

Seçim döneminde bu konuyu gündeme getiren Ali Koç da TFF ve FIFA kurallarını hatırlatarak “Sadettin Bey seçildiği takdirde, yarından itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının elinde” sözlerini sarf etmişti.

TFF SEÇİM ÖNCESİ UYARMIŞTI

TFF, geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran ile ilgili yöneltilen soru üzerine Fenerbahçe’ye gönderdiği cevapta şu ifadeleri kullanmıştı: