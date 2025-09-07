TFF'den Galatasaray'ı sevindiren karar
Yayınlanma:
TFF, Galatasaray'ın Eyüpspor maçının 1 gün öne alınması için yaptığı başvuruyu kabul etti.
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak olan Eyüpspor maçı öncesi Galatasaray’dan TFF’ye sürpriz bir başvuru geldi.
GALATASARAY MAÇIN 1 GÜN ÖNE ALINMASINI İSTEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçını sebep gösteren Galatasaray, mücadelenin 13 Eylül Cumartesi gününe alınmasını istedi.
TFF’DEN GALATASARAY’A OLUMLU YANIT
Ekol Sports'tan Sezgin Gelmez'in haberine göre Galatasaray’ın başvurusunu değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olumlu yanıt verdi.
KARAGÜMRÜK – KASIMPAŞA MAÇI BAŞAKŞEHİR’E ALINDI
Cumartesi günü yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması planlanan Karagümrük - Kasımpaşa mücadelesi ise Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na alındı.
Kaynak:Ekol Sports