Victor Osimhen'in son durumu belli oldu: Galatasaray özel uçak yolluyor

Nijerya ile Ruanda arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında yaşananlar Galatasaray’ı tedirgin etti.

VICTOR OSIMHEN SAKATLANDI

Nijerya formasıyla maça ilk 11’de başlayan Victor Osimhen sakatlanarak 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Victor Osimhen’in durumuna dair konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle ise "Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız” dedi.

AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRI DEVAM EDİYOR

Nijerya basınında yer alan haberlere göre Victor Osimhen bu sabah da ayak bileğinde ağrı hissetti.

GALATASARAY ÖZEL UÇAK YOLLAYACAK

Nijerya Milli Takımı sağlık ekibi, oyuncunun Güney Afrika maçına çıkmaması rapor verdi. Gelişmeler üzerine Galatasaray, Nijerya’ya özel uçak yollayacak. Oyuncuyu hızlı bir şekilde İstanbul’a getirmek isteyen yönetim, tedavi sürecini süratle başlatacak.