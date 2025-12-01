TFF'den Fenerbahçe'yi çıldırtan derbi kararı: Saatler kala açıklandı

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN OLDU

Dev derbi öncesi nefesler tutulurken mücadelenin VAR hakemi belli oldu. TFF’nin kararıyla dev maçta VAR koltuğuna Ali Şansalan oturacak.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Osimhen kararı

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

VAR hakeminin belli olmasının ardından Fenerbahçe’nin sezon başında Ali Şansalan hakkında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Galatasaray–Gaziantep FK karşılaşmasının ardından ardından sarı-lacivertliler maçın hakemi Ali Şansalan ve VAR ataması üzerinden Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) eleştirerek “kirli yapı” iddiasında bulunmuştu.

“YİNE AYNI TAKIM LEHİNE SAHNELENMİŞTİR”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamada, “Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır hafızalara kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine sahnelenmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

ALİ ŞANSALAN İSYANI

Komsuoğlu, sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun devreye sokulduğunu öne sürerek, “TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, bu rezalete imza atan MHK’den hesap sormalıdır. Hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti ortaya koymaktadır” demişti.