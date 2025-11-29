TFF'den bahis skandalı için yeni karar: 35 futbolcuya kötü haber

TFF'den bahis skandalı için yeni karar: 35 futbolcuya kötü haber
Yayınlanma:
TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 35 futbolcunun itirazını reddetti. Kocaelispor maçı nedeniyle para cezası alan Galatasaray'ın da başvurusu reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun ve Galatasaray'ın Kocaelispor maçına dair itirazı hakkında kararını verdi.

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandıGalatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı.

Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.

GALATASARAY'IN DA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

