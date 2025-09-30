TFF'den 6 maç men cezası

TFF, Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e 6 maç men ve 134 bin TL para cezası verdi.

Pendikspor karşısında oynanan mücadelede kendi takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin’in cezası belli oldu.

6 MAÇ MEN CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre PFDK, Caner Erkin’e 6 maç men ve 134 bin TL para cezası verdi.

caner-erkin.webp

TFF’nin açıklaması şu şekilde:

SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, 25.09.2025 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

