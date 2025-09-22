TFF'de istifa depremi: Hacıosmanoğlu karar verecek

Süper Lig’de 6. hafta devam ederken hakem hataları tartışma konusu oldu.

FERHAT GÜNDOĞDU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe – Alanyaspor ve Trabzonspor – Gaziantep FK maçlarındaki hakem hataları ortalığı karıştırırken eleştiri okları MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya yöneldi.

Ali Koç MHK'yı istifaya davet etti: Sonu tatsız olacak

ALİ KOÇ MHK’YE YÜKLENDİ

Özellikle Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada MHK ve Ferhat Gündoğdu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Süper Lig hakemlerinin MHK hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma başlatıldığı iddiaları da dolaşırken flaş bir gelişme yaşandı.

Ferhat Gündoğdu

İSTİFA KARARINI İLETTİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ferhat Gündoğdu’nun istifa kararını ilettiği dile getirildi. Hacıosmanoğlu ise henüz istifaya dair kararını vermedi.