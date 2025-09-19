Ali Koç MHK'yı istifaya davet etti: Sonu tatsız olacak

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala mevcut başkan Ali Koç, kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için futbolun içine ettiniz, bitirdiniz, mahvettiniz! Bütün standartları alt üst ettiniz

Fenerbahçe kayrılıyor diye piyasaya tiyatrolar sürülüyor! Ne hikmetse bu sene olmadı! 99 puan, 99 gol, kayrılan takım şampiyon olamıyor! Böyle bir çelişkinin içindeyiz.

Şimdi birbirimize kenetlenmenin tam zamanı çünkü bu camianın önünde hiçbir haksızlık duramaz.

Futbolda şampiyon yapamadınız diyenler ve üzerimize gelenler var ama kongre üyelerimiz, bazı şampiyonlukların çalındığını biliyor ve büyük resmi gayet iyi okuyorlar. İnşallah bir dönem daha birlikte oluruz. Olamazsak da dışarıdan destek oluruz. Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe, güçleniyor. Fenerbahçe, atılım dönemine giriyor. Bir de bu sene futbolda verdiğimiz şampiyon sözünü tuttuk mu bizi kimler tutabiliyor.

Alanya maçına gönderilen hakemler, bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır.

Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değildir! Fenerbahçe; direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler.

Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, sonu tatsız olacak.