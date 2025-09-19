Çorum FK'yı İstanbulspor durdurdu

Çorum FK'yı İstanbulspor durdurdu
Yayınlanma:
İstanbulspor, 1. Lig'de Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek Çorum ekibinin yenilmezlik serisini bitirdi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Oğuzhan Yazır

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Dk.72 Ali Şahin Yılmaz), Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Emrecan Uzunhan, Loshaj (Dk. 77 İsa Dayanıklı), Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer (Dk. 65 Sambissa), Krstovski (Dk. 78 Mamadou)

Arca Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 70 Samudio), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 70 Caner Osmanpaşa), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 46 Aleksic), Pedrinho (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Eze

Goller: Dk. 12 Loshaj, Dk. 67 Krstovski, Dk. 90+4 Mamadou (İstanbulspor), Dk. 57 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Attamah (Arca Çorum FK), Dk. 36 Ologo (İstanbulspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

