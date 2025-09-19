Çorum FK'yı İstanbulspor durdurdu
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Oğuzhan Yazır
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Dk.72 Ali Şahin Yılmaz), Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Emrecan Uzunhan, Loshaj (Dk. 77 İsa Dayanıklı), Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer (Dk. 65 Sambissa), Krstovski (Dk. 78 Mamadou)
Arca Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 70 Samudio), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 70 Caner Osmanpaşa), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 46 Aleksic), Pedrinho (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Eze
Goller: Dk. 12 Loshaj, Dk. 67 Krstovski, Dk. 90+4 Mamadou (İstanbulspor), Dk. 57 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Attamah (Arca Çorum FK), Dk. 36 Ologo (İstanbulspor)