Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Suriye Gençlik ve Spor Bakanı Mohammed Sameh Hamedh, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşme, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti.

TFF TAM KADRO HAZIR BULUNDU

Ziyarette TFF yönetiminden 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Başdanışman Yusuf Yerkel ve Dış İlişkiler Direktörü Buğra İmamoğulları’nın yanı sıra Türkiye ve Suriye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

TFF'de Türkiye - Suriye zirvesi gerçekleşti

ORTAKLIK YAPILACAK

Görüşmede iki ülke arasında hayata geçirilebilecek ortak spor projeleri üzerine fikir alışverişi yapıldı. Hacıosmanoğlu'nun Suriyeli Bakanla, TFF ile yapılacak işbirliği konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. TFF'nin önümüzdeki günlerde Türkiye ile Suriye arasında spor alanındaki ortaklığın detaylarını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

MİLLİ FORMA HEDİYE

Başkan Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Bakan Bak ve Suriyeli mevkidaşına üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formaları hediye etti.

Program, heyetlerin TFF binası içerisindeki futbol müzesi ve kamp tesislerinde yaptığı incelemelerle sona erdi.