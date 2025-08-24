TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var

TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Göztepe'nin PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

PFDK SEVKLERİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor, Antalyaspor ve Gaziantep FK saha olayları, Göztepe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş ve Trabzonspor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelisporlu futbolcu Samet Yalçın kural dışı hareket nedeniyle tedbirli, Fenerbahçe antrenörü Pedro Machado ile Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

